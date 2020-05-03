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Распространение нового коронавируса
2020-05-03T22:28
https://ria.ru/20200503/1570936314.html
В Греции отменили обязательное ношение масок в супермаркетах
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569910793_0:97:3144:1866_1036x0_80_0_0_326dbb1c2522277d31de18977b1da3d2.jpg
РИА Новости

В Греции отменили обязательное ношение масок в супермаркетах

22:28 03.05.2020
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© РИА Новости / Костис НтантамисСотрудник коммунальной службы в Афинах
Сотрудник коммунальной службы в Афинах
© РИА Новости / Костис Нтантамис
АФИНЫ, 3 мая - РИА Новости. Обязательное ношение защитных масок покупателями в супермаркетах Греции отменяется, однако власти рекомендуют всё же использовать их, сообщил на брифинге заместитель министра гражданской защиты Никос Хардалиас, отвечающий за координацию действий по борьбе с коронавирусом.
Ранее власти заявляли, что ношение маски в транспорте и закрытых помещениях будет обязательным с 4 мая, когда в Греции отменяется ряд ограничений, а штраф за отсутствие маски составит 150 евро, теперь же маска остается обязательной только в транспорте и в медучреждениях.
"Маска будет обязательной для всех граждан в общественном транспорте и в такси, в больницах, кабинетах врача и медпунктах, диагностических центрах, в лифте", - сказал Хардалиас. При этом лифтом можно будет пользоваться только инвалидам и для доставки товаров.
Использование защитной маски обязательно для работников общественного транспорта и такси, медучреждений, супермаркетов, продуктовых магазинов, в парикмахерских и салонах красоты. Во всех других закрытых помещениях персоналу рекомендуется использование маски, но это не является обязательным.
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Гражданам рекомендуется использовать маски в магазинах, пояснил Хардалиас. Замминистра напомнил, что в стране 42 дня действовали строгие ограничения, в 6 часов утра 4 мая заканчиваются шесть недель карантина. "С завтрашнего утра начинается новая тяжелая битва. Мы все готовы сделать то, что должны, чтобы сражаться в неизведанных водах со знанием и опытом, который мы получили за 42 дня", - отметил Хардалиас.
По его словам, "невидимый враг"-вирус никуда не делся. Замминистра призвал всех, несмотря на снятие части ограничений, не выходить без цели из дома, продолжать соблюдать все прежние меры гигиены и держать социальную дистанцию, не собираться большими компаниями. На вопрос, когда возобновится авиасообщение с другими странами, Хардалиас ответил, что пока об этом рано говорить, вопрос должен решаться на европейском уровне.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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