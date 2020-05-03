В Греции отменили обязательное ношение масок в супермаркетах

АФИНЫ, 3 мая - РИА Новости. Обязательное ношение защитных масок покупателями в супермаркетах Обязательное ношение защитных масок покупателями в супермаркетах Греции отменяется, однако власти рекомендуют всё же использовать их, сообщил на брифинге заместитель министра гражданской защиты Никос Хардалиас, отвечающий за координацию действий по борьбе с коронавирусом.

Ранее власти заявляли, что ношение маски в транспорте и закрытых помещениях будет обязательным с 4 мая, когда в Греции отменяется ряд ограничений, а штраф за отсутствие маски составит 150 евро, теперь же маска остается обязательной только в транспорте и в медучреждениях.

"Маска будет обязательной для всех граждан в общественном транспорте и в такси, в больницах, кабинетах врача и медпунктах, диагностических центрах, в лифте", - сказал Хардалиас. При этом лифтом можно будет пользоваться только инвалидам и для доставки товаров.

Использование защитной маски обязательно для работников общественного транспорта и такси, медучреждений, супермаркетов, продуктовых магазинов, в парикмахерских и салонах красоты. Во всех других закрытых помещениях персоналу рекомендуется использование маски, но это не является обязательным.

Гражданам рекомендуется использовать маски в магазинах, пояснил Хардалиас. Замминистра напомнил, что в стране 42 дня действовали строгие ограничения, в 6 часов утра 4 мая заканчиваются шесть недель карантина. "С завтрашнего утра начинается новая тяжелая битва. Мы все готовы сделать то, что должны, чтобы сражаться в неизведанных водах со знанием и опытом, который мы получили за 42 дня", - отметил Хардалиас.

По его словам, "невидимый враг"-вирус никуда не делся. Замминистра призвал всех, несмотря на снятие части ограничений, не выходить без цели из дома, продолжать соблюдать все прежние меры гигиены и держать социальную дистанцию, не собираться большими компаниями. На вопрос, когда возобновится авиасообщение с другими странами, Хардалиас ответил, что пока об этом рано говорить, вопрос должен решаться на европейском уровне.