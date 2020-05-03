В Белоруссии ожидают завершения эпидемии в стране к 14 августа

МИНСК, 3 мая - РИА Новости. Эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19 завершится в Белоруссии к 14 августа, а пик заболеваемости ожидается ближе к 20-м числам мая, заявил заведующий отделением медицинской статистики Минской областной клинической больницы Виктор Сущевич.
В начале апреля министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник прогнозировал, что пик заболеваемости COVID-19 в Белоруссии придется на конец апреля - начало мая.
"По прогнозам, у нас к 20-м числам мая должен быть достигнут пик (заболеваемости коронавирусом – ред.), затем должно наступить снижение примерно к середине июня, и даже называют конкретную дату, когда мы забудем этот кошмар – это 14 августа. Дай бог, чтобы это было так или еще раньше", - сказал Сущевич в интервью телеканалу "Беларусь 1", которое показано в воскресенье.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,3 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
В Белоруссии на воскресенье число случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки выросло на 877 до 16 705, скончались еще два пациента, всего умерших – 99.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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