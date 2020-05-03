В Белоруссии ожидают завершения эпидемии в стране к 14 августа

В Госдуме прокомментировали действия Минска по борьбе с коронавирусом

В Госдуме прокомментировали действия Минска по борьбе с коронавирусом

В Белоруссии на воскресенье число случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки выросло на 877 до 16 705, скончались еще два пациента, всего умерших – 99.