В Росавиации рассказали о репетиции воздушного парада Победы

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В Москве 4 мая состоится репетиция воздушной части парада в честь Победы в Великой Отечественной войне, информирует Росавиация.
В связи с подготовкой к параду Госкорпорация по организации воздушного движения (ОрВД) занимается минимизацией ограничений в воздушном пространстве.
Резервными днями для репетиции назначены 5 и 6 мая. Аналогичные ограничения, как отметили в Росавиации, будут действовать и непосредственно во время парада в День Победы.
Ограничения, введенные в целях безопасности, скажутся на работе столичных аэропортов (Шереметьево, Домодедово, Внуково, Раменское и Остафьево) и аэропорта Калуги, сообщили в ведомстве.
Ограничения в Шереметьево будут действовать с 09:40 до 10:05, Домодедово — с 09:50 до 10:40, Внуково — с 09:50 до 10:15, Раменском — с 09:50 до 10:40, Остафьево — с 09:50 до 10:40, Калуге (Грабцево) — с 08:40 до 09:40.
Как отметили в Росавиации, все ограничения минимальны по времени и не скажутся серьезно на работе воздушных гаваней.
Авиационные парады в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне запланированы в 32 городах.
Ранее президент России Владимир Путин объявил, что из-за пандемии коронавируса парад Победы 9 Мая на Красной площади в Москве и регионах переносится. Решено также отложить все массовые публичные мероприятия, которые были запланированы в ознаменование 75-летия Великой Победы. Однако в ряде городов пройдут авиапарады и праздничные салюты в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне.