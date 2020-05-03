В Росавиации рассказали о репетиции воздушного парада Победы

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В Москве 4 мая состоится репетиция воздушной части парада в честь Победы в Великой Отечественной войне, Росавиация. 4 мая состоится репетиция воздушной части парада в честь Победы в Великой Отечественной войне, информирует

В связи с подготовкой к параду Госкорпорация по организации воздушного движения (ОрВД) занимается минимизацией ограничений в воздушном пространстве.

Резервными днями для репетиции назначены 5 и 6 мая. Аналогичные ограничения, как отметили в Росавиации, будут действовать и непосредственно во время парада в День Победы.

Ограничения, введенные в целях безопасности, скажутся на работе столичных аэропортов (Шереметьево, Домодедово, Внуково, Раменское и Остафьево) и аэропорта Калуги, сообщили в ведомстве.

Ограничения в Шереметьево будут действовать с 09:40 до 10:05, Домодедово — с 09:50 до 10:40, Внуково — с 09:50 до 10:15, Раменском — с 09:50 до 10:40, Остафьево — с 09:50 до 10:40, Калуге (Грабцево) — с 08:40 до 09:40.

Как отметили в Росавиации, все ограничения минимальны по времени и не скажутся серьезно на работе воздушных гаваней.

Авиационные парады в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне запланированы в 32 городах.