В столице Бразилии проходит митинг в поддержку Болсонару

БУЭНОС-АЙРЕС, 3 мая – РИА Новости. Митинг в поддержку президента Митинг в поддержку президента Бразилии Жаира Болсонару проходит в правительственном районе столицы страны, сообщает телеканал Глобу.

Манифестация началась в районе 10 утра (16.00 мск), к участию в ней активно призывали в соцсетях.

На фото и видео, опубликованных телеканалом, видна автоколонна, которая фактически перекрыла движение в правительственном районе, десятки людей несут флаги и транспаранты в поддержку президента и против экс-министра юстиции страны, Верховного суда и главы нижней палаты парламента. К собравшимся приехал и сам Болсонару.

Президент Бразилии Жаир Болсонару активно критикует положения, ограничивающие торговлю и услуги в штатах для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, и выступает за необходимость "вертикальной изоляции", при которой только граждане из группы риска и старше 60 лет должны оставаться дома. Региональные власти, согласно рекомендациям ВОЗ , приняли решение ограничить в передвижении всех без исключения граждан.

В последние дни критика в отношении Болсонару усилилась на фоне отставки министра юстиции Бразилии Сержиу Мору, обвинившего Болсонару во вмешательстве в деятельность этого ведомства, отвечающего за расследование коррупционных скандалов. Генеральная прокуратура Бразилии попросила Верховный федеральный суд расследовать обвинения бывшего министра.