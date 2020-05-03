В Узбекистане еще 31 человек заразился коронавирусом

ТАШКЕНТ, 3 мая - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане в воскресенье выросло на 31 человека и достигло 2149, число выздоровевших - на 48, до 1319, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. В субботу число зарегистрированных случаев коронавируса составляло 2118, девять пациентов скончались, 1271 выздоровели.
"По состоянию на 3 мая 2020 года 23.00 (21.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2149", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. В субботу всего было зафиксировано 32 новых случая COVID-19, в пятницу – 47, в четверг - 37.
В пресс-службе уточнили, что в воскресенье выздоровели и отправились на реабилитацию 48 пациентов, общее число поправившихся достигло 1319 человек.
Ранее минздрав сообщал, что в воскресенье в Узбекистане скончался десятый пациент, инфицированный COVID-19.
Власти страны с 1 апреля ввели в Ташкенте и регионах режим самоизоляции, гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома. Более 80 тысяч человек находятся на карантине. Спецкомиссия по борьбе с коронавирусом продлила карантинные ограничения в республике до 10 мая. С 30 апреля в стране начали поэтапно смягчать условия карантина: населению разрешили прогулки рядом с домом, перевозки плодоовощной продукции, а также ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,3 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.