В Башкирию с Чаяндинского месторождения вернулись 200 вахтовиков

"Все они сдали тесты на месторождении, и тесты показали отрицательный результат. В обсерваторе предоставлены оборудованные для комфортного пребывания номера с душевыми кабинами, горячее питание. В номерах установлены телевизоры, холодильники, чайники. Обеспечена полная безопасность сотрудников обсерватора. Все СИЗы и медикаменты закуплены в достаточном количестве", - говорится в сообщении правительства республики.