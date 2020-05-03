В Боснии и Герцеговине раскритиковали запрет на въезд гумконвоя из России

Президиум состоит из представителя хорватов Желько Комшича, бошняков (славян-мусульман) Шефика Джаферовича и сербов — Милорада Додика. Отношения между членами руководящего органа сложные. Член президиума от бошняков Шефик Джаферович заявил в воскресенье, что страна сама может справиться с дезинфекцией, и тем самым дал понять, что помощь России не нужна.