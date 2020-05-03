Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-07T12:58
https://ria.ru/20200503/1570935329.html
В Боснии и Герцеговине раскритиковали запрет на въезд гумконвоя из России
https://cdn23.img.ria.ru/images/148913/11/1489131136_0:16:3001:1704_1036x0_80_0_0_53d2d041ce7ff2adff157c13289e32be.jpg
РИА Новости

В Боснии и Герцеговине раскритиковали запрет на въезд гумконвоя из России

21:08 03.05.2020 (обновлено: 12:58 07.05.2020)
5757
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМилорад Додик
Милорад Додик
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
БЕЛГРАД, 3 апр РИА Новости. Запрет на въезд в Боснию и Герцеговину (БиГ) российским военным специалистам для помощи в борьбе с COVID-19 является политизацией вопроса и актом русофобии, заявил член президиума БиГ от сербов Милорад Додик.
МВД Боснии и Герцеговины в пятницу не пропустило через госграницу конвой специалистов российского Минобороны, которые по приглашению главы Дома народов парламентской ассамблеи БиГ Драгана Човича ехали для помощи в борьбе с коронавирусом в одну из частей страны. В ведомстве заявили, что этот вопрос в компетенции президиума — коллективного главы государства — Боснии и Герцеговины.
Президиум состоит из представителя хорватов Желько Комшича, бошняков (славян-мусульман) Шефика Джаферовича и сербов — Милорада Додика. Отношения между членами руководящего органа сложные. Член президиума от бошняков Шефик Джаферович заявил в воскресенье, что страна сама может справиться с дезинфекцией, и тем самым дал понять, что помощь России не нужна.
"Реакция на запрос Човича о помощи России является политизацией вопроса, за ней, очевидно, стоит постоянная русофобия бошняцких политиков, которую долгие годы поддерживают иностранные "суфлеры" и лобби. Поэтому они, к сожалению, воспрепятствовали прибытию более чем необходимой помощи в Мостар", — заявил журналистам сербский член президиума Боснии и Герцеговины.
Боснийский город Сараево
2 мая, 10:26Распространение нового коронавируса
В Боснии и Герцеговине объяснили, почему не пустили российский гумконвой
"Известно, что Россия была готова отправить своих специалистов в Сараево и другие части Федерации Боснии и Герцеговины, если бы им направили просьбу о помощи. Жесткое сопротивление прибытию российской гуманитарной команды в БиГ говорит, что речь идет о жесте закрытого общества для них", — отметил Додик.
Он также добавил, что ранее намного более состоятельные государства, такие как Италия, охотно приняли российскую помощь по борьбе с COVID-19.
Минобороны России 9-10 апреля тремя Ил-76 перебросило в одну из частей Боснии и Герцеговины — Республику Сербскую — группу военных медиков и специалистов по дезинфекции для помощи в борьбе с COVID-19. За свои действия они были награждены президентом РС Желькой Цвиянович.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
7917322514
Коронавирус COVID-19КоронавирусыМилорад ДодикМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Босния и ГерцеговинаВ мире
Популярные комментарии
Везде торчат ослиные уши США
3 мая, 22:30
Василий Корзун
2401001
Рекомендуем
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Прохожие в защитных масках на улице Кузнецкий мост в Москве
Собянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева
Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса
Врач смотрит показания аппарата компьютерной томографии во время обследования пациента в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
Минздрав дал прогноз активного распространения коронавируса
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
США показали корабли НАТО около российской границы
Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи МыВместе
Путин изучит рекомендации по снятию режима самоизоляции
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Проверка наличия цифровых пропусков в районе Ново-Иерусалимского монастыря в Подмосковье
В Подмосковье продлили режим самоизоляции до 31 мая
Липецк
Власти объяснили слова главы Липецкой области о "разгоне людей"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Польский эксперт предрек раскол Европы из-за "Северного потока — 2"
02:26Мадуро: диалог между Венесуэлой и США прекратился после попытки вторжения
02:16В Москве суд приступит к делу о хищении ковров экс-офицером ФСБ
02:15Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
02:07Кандидат на пост министра флота США следил за российскими подлодками
01:56Более 30% жителей крупнейшего города Эквадора заражены коронавирусом
01:51Госдеп обвинил Россию в "кампании дезинформации"
01:47СМИ пишет о "тайной связи" гибели Босова и задержания Быкова
01:45В США опубликовали протоколы "российского расследования"
01:36Шойгу отдал приказ провести салюты в День Победы
01:28В Москве пройдет масштабная дезинфекция дорог и общественных пространств
01:23В Иране один человек погиб и шесть пострадали из-за землетрясения
01:14МИД Чехии объяснил усиление мер безопасности в дипмиссии в Москве
01:12Китайские медики обнаружили коронавирус в семени мужчин
00:59"Ъ": в Москве арестован банкир Олег Власов
00:54Экс-директор ФБР Коми недоволен отказом от преследования Флинна
00:47Генсек НАТО поддержал инициатора сноса памятника Коневу в Праге
00:36 В Чили зафиксировали рекордное число заразившихся COVID-19
00:31В Подмосковье приостановили посещение образовательных учреждений
00:24Вирусолог рассказал о часто забываемом пути заражения коронавирусом
Лента новостейМолния