В Боснии и Герцеговине раскритиковали запрет на въезд гумконвоя из России

БЕЛГРАД, 3 апр — РИА Новости. Запрет на въезд в Боснию и Герцеговину (БиГ) российским военным специалистам для помощи в борьбе с COVID-19 является политизацией вопроса и актом русофобии, заявил член президиума БиГ от сербов Милорад Додик.
МВД Боснии и Герцеговины в пятницу не пропустило через госграницу конвой специалистов российского Минобороны, которые по приглашению главы Дома народов парламентской ассамблеи БиГ Драгана Човича ехали для помощи в борьбе с коронавирусом в одну из частей страны. В ведомстве заявили, что этот вопрос в компетенции президиума — коллективного главы государства — Боснии и Герцеговины.
Президиум состоит из представителя хорватов Желько Комшича, бошняков (славян-мусульман) Шефика Джаферовича и сербов — Милорада Додика. Отношения между членами руководящего органа сложные. Член президиума от бошняков Шефик Джаферович заявил в воскресенье, что страна сама может справиться с дезинфекцией, и тем самым дал понять, что помощь России не нужна.
"Реакция на запрос Човича о помощи России является политизацией вопроса, за ней, очевидно, стоит постоянная русофобия бошняцких политиков, которую долгие годы поддерживают иностранные "суфлеры" и лобби. Поэтому они, к сожалению, воспрепятствовали прибытию более чем необходимой помощи в Мостар", — заявил журналистам сербский член президиума Боснии и Герцеговины.
"Известно, что Россия была готова отправить своих специалистов в Сараево и другие части Федерации Боснии и Герцеговины, если бы им направили просьбу о помощи. Жесткое сопротивление прибытию российской гуманитарной команды в БиГ говорит, что речь идет о жесте закрытого общества для них", — отметил Додик.
Он также добавил, что ранее намного более состоятельные государства, такие как Италия, охотно приняли российскую помощь по борьбе с COVID-19.
Минобороны России 9-10 апреля тремя Ил-76 перебросило в одну из частей Боснии и Герцеговины — Республику Сербскую — группу военных медиков и специалистов по дезинфекции для помощи в борьбе с COVID-19. За свои действия они были награждены президентом РС Желькой Цвиянович.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.