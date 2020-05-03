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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-03T21:07
https://ria.ru/20200503/1570935049.html
Число жертв коронавируса во Франции возросло за сутки на 135
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569309305_0:376:2972:2048_1036x0_80_0_0_6a642a07cabd9979741808d61abb85f8.jpg
РИА Новости

Число жертв коронавируса во Франции возросло за сутки на 135

20:57 03.05.2020 (обновлено: 21:07 03.05.2020)
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© AFP 2020 / Sebastien BozonМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция
© AFP 2020 / Sebastien Bozon
ПАРИЖ, 3 мая - РИА Новости. Число жертв коронавируса во Франции увеличилось за сутки на 135 и приближается к 25 тысячам, сообщает в воскресенье Генеральная дирекция здравоохранения (DGS) страны.
"C начала эпидемии было госпитализировано 92 799 человек, 50 784 вернулись домой - это без учета десятков тысяч человек, излечившихся в городе. С 1 марта мы оплакиваем 24 895 связанных с COVID-19 смертей: 15 583 человека умерли в больницах и 9312 - в социальных и медико-социальных учреждениях", - отмечают в DGS.
В больницах страны остаются 25 815 человек, за сутки в больницы с вирусом попали 345 новых пациентов.
Накануне сообщалось о 24 760 умерших.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,3 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоВОЗКоронавирус COVID-19ФранцияВ мире
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