Число жертв коронавируса во Франции возросло за сутки на 135

ПАРИЖ, 3 мая - РИА Новости. Число жертв коронавируса во Франции увеличилось за сутки на 135 и приближается к 25 тысячам, сообщает в воскресенье Генеральная дирекция здравоохранения (DGS) страны.
"C начала эпидемии было госпитализировано 92 799 человек, 50 784 вернулись домой - это без учета десятков тысяч человек, излечившихся в городе. С 1 марта мы оплакиваем 24 895 связанных с COVID-19 смертей: 15 583 человека умерли в больницах и 9312 - в социальных и медико-социальных учреждениях", - отмечают в DGS.
В больницах страны остаются 25 815 человек, за сутки в больницы с вирусом попали 345 новых пациентов.
Накануне сообщалось о 24 760 умерших.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,3 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.