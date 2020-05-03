Число жертв коронавируса во Франции возросло за сутки на 135

"C начала эпидемии было госпитализировано 92 799 человек, 50 784 вернулись домой - это без учета десятков тысяч человек, излечившихся в городе. С 1 марта мы оплакиваем 24 895 связанных с COVID-19 смертей: 15 583 человека умерли в больницах и 9312 - в социальных и медико-социальных учреждениях", - отмечают в DGS.