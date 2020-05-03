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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-04T03:11
https://ria.ru/20200503/1570935019.html
В "Аэрофлоте" определили сроки возобновления международного авиасообщения
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570752247_0:147:3193:1943_1036x0_80_0_0_fde344cfcef23492f84c3dcba940eac0.jpg
РИА Новости

В "Аэрофлоте" определили сроки возобновления международного авиасообщения

20:56 03.05.2020 (обновлено: 03:11 04.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповСотрудница в защитном костюме в терминале F Международного аэропорта Шереметьево
Сотрудница в защитном костюме в терминале F Международного аэропорта Шереметьево
© РИА Новости / Алексей Филиппов
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Возобновление международного авиасообщения может начаться через несколько месяцев, заявила пресс-секретарь крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" Юлия Спивакова.
"Точные сроки возобновления полетов пока назвать сложно, но вот если смотреть на оптимистичные прогнозы, то восстановление международного сообщения может начаться где-то в середине лета", — сказала Спивакова в эфире телеканала "Россия 24".
Она не исключила, что в дальнейшем появятся рекомендации соблюдать определенную дистанцию между пассажирами.
"Но пока что точно можно сказать, что мы сохраним усиленную дезинфекцию самолетов, пока будет оставаться такая необходимость", — добавила она.
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Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы. Кроме того, продолжаются перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории России и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства.

Пандемия COVID-19

Пандемия коронавируса охватила почти все страны мира. По данным ВОЗ, им заражены более 3,3 миллиона человек, из которых свыше 238 тысяч умерли.
В России COVID-19 диагностировали в общей сложности у 134 867 человек, из них выздоровели 16 639 пациентов, 1280 человек скончались. За последние сутки в стране выявили 10 663 новых случая.
В большинстве российских регионов ввели режим всеобщей изоляции, в ряде субъектов также работает пропускная система. Власти призывают граждан не выходить из дома без крайней надобности, соблюдать правила гигиены, а на улице держать дистанцию от других людей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19АэрофлотЭкономика
Популярные комментарии
Нехай летают по России. А всех летающих и прилетающих из-за бугра - на обсервацию за свой счет, если это не служебная командировка! Так и поможем нашему гостиничному бизнесу.. Там же еще санэпид надбавка для гостиниц светит, за счет турЫстов.
3 мая, 22:54
Влад С
32500023
Международное авиасообщение будет возобновляться между странами, где будет улучшение. У нас же представитель Аэрофлота пытается прогнозировать на росте эпидемии в стране.... Или он не берет во внимание этот фактор? А надо бы, ведь если нас никуда пускать не будут, то и возить некого будет
3 мая, 21:01
Gloomy Humorist
35011013
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