В "Аэрофлоте" определили сроки возобновления международного авиасообщения

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Возобновление международного авиасообщения может начаться через несколько месяцев, заявила пресс-секретарь крупнейшей российской авиакомпании " Возобновление международного авиасообщения может начаться через несколько месяцев, заявила пресс-секретарь крупнейшей российской авиакомпании " Аэрофлот " Юлия Спивакова.

"Точные сроки возобновления полетов пока назвать сложно, но вот если смотреть на оптимистичные прогнозы, то восстановление международного сообщения может начаться где-то в середине лета", — сказала Спивакова в эфире телеканала "Россия 24"

Она не исключила, что в дальнейшем появятся рекомендации соблюдать определенную дистанцию между пассажирами.

"Но пока что точно можно сказать, что мы сохраним усиленную дезинфекцию самолетов, пока будет оставаться такая необходимость", — добавила она.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы. Кроме того, продолжаются перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории России и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства.

Пандемия COVID-19

Пандемия коронавируса охватила почти все страны мира. По данным ВОЗ, им заражены более 3,3 миллиона человек, из которых свыше 238 тысяч умерли.

В России COVID-19 диагностировали в общей сложности у 134 867 человек, из них выздоровели 16 639 пациентов, 1280 человек скончались. За последние сутки в стране выявили 10 663 новых случая.

В большинстве российских регионов ввели режим всеобщей изоляции, в ряде субъектов также работает пропускная система. Власти призывают граждан не выходить из дома без крайней надобности, соблюдать правила гигиены, а на улице держать дистанцию от других людей.