Пушков оценил слова Помпео о сокрытии Китаем ситуации с коронавирусом

Как написал сенатор в твиттере, это заявление свидетельствует о том, что Соединенные Штаты встали на тропу войны с КНР.

Пушков подчеркнул, что в данной ситуации главный вопрос заключается в том, что американская сторона стремится извлечь из конфликта.

"Скорее всего, он нужен Белому дому для достижения внутренней цели — победы Трампа на выборах", — предположил он.

Парламентарий добавил, что подобный образом США создают "эффект внешнего врага".

Ранее Помпео сообщил, что Пекин якобы намеренно скрывал данные о распространении инфекции и проводил "кампанию по дезинформации". По его словам, существует большое количество доказательств этого, а некоторые из них находятся в открытом доступе. Американский госсекретарь добавил, что со временем Вашингтон накажет "виновных в этом".

Глава Белого дома Дональд Трамп уже заявлял, что Вашингтон рассматривает версию о том, что новый тип коронавируса был создан искусственным способом в Ухане. При этом китайские власти не раз подчеркивали, что с самого начала эпидемии заняли открытую и ответственную позицию касательно информирования мировой общественности о распространении инфекции.

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в Ухане стало известно в конце декабря 2019 года. Ученые установили возбудитель болезни — это новый коронавирус SARS-CoV-2. В начале марта Всемирная организация здравоохранения признала его вспышку пандемией. По данным ВОЗ, вирусом заражены более 3,3 миллиона человек, из которых свыше 238 тысяч умерли.