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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-03T20:49
https://ria.ru/20200503/1570934898.html
Пушков оценил слова Помпео о сокрытии Китаем ситуации с коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568441018_0:75:3102:1820_1036x0_80_0_0_b09461b72e8669a97514755766794947.jpg
РИА Новости

Пушков оценил слова Помпео о сокрытии Китаем ситуации с коронавирусом

20:49 03.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевАлексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что у Вашингтона есть доказательства сокрытия Китаем данных о вспышке коронавирусной инфекции.
Как написал сенатор в твиттере, это заявление свидетельствует о том, что Соединенные Штаты встали на тропу войны с КНР.
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Пушков подчеркнул, что в данной ситуации главный вопрос заключается в том, что американская сторона стремится извлечь из конфликта.
"Скорее всего, он нужен Белому дому для достижения внутренней цели — победы Трампа на выборах", — предположил он.
Парламентарий добавил, что подобный образом США создают "эффект внешнего врага".
Ранее Помпео сообщил, что Пекин якобы намеренно скрывал данные о распространении инфекции и проводил "кампанию по дезинформации". По его словам, существует большое количество доказательств этого, а некоторые из них находятся в открытом доступе. Американский госсекретарь добавил, что со временем Вашингтон накажет "виновных в этом".
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Глава Белого дома Дональд Трамп уже заявлял, что Вашингтон рассматривает версию о том, что новый тип коронавируса был создан искусственным способом в Ухане. При этом китайские власти не раз подчеркивали, что с самого начала эпидемии заняли открытую и ответственную позицию касательно информирования мировой общественности о распространении инфекции.
О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в Ухане стало известно в конце декабря 2019 года. Ученые установили возбудитель болезни — это новый коронавирус SARS-CoV-2. В начале марта Всемирная организация здравоохранения признала его вспышку пандемией. По данным ВОЗ, вирусом заражены более 3,3 миллиона человек, из которых свыше 238 тысяч умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияМайк ПомпеоДональд ТрампСовет Федерации РФАлексей ПушковКитайУханьСШАВ мире
Популярные комментарии
Для штатов это обычная практика.Винить всех для получения личной выгоды.
3 мая, 20:57
troshkin73
2220012
США уже искали химическое оружие в Ираке. Даже их генерал Пауэлл в ООН показал доказательства. Но Китай не Ирак. Он самодостаточен и силен, он быстро заболел этой болезнью. Это показывает что-то. И США и НАТО не прошли испытание как супердержава. Пусть они перестанут умирать от вируса на тысячи.
3 мая, 21:14
JBJurij Boss
2200003
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