Мурашко заявил о возможности введения паспорта иммунитета к коронавирусу

МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Создать паспорта иммунитета к коронавирусу в России будет несложно – все данные о заболевших пациентах заносятся в систему, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
"В России есть такой документ, как сертификат прививок, но пока вакцины от коронавируса нет, и в некоторых странах, например, в Германии и в Китае, говорят о том, что надо ввести паспорт иммунитета, где указывать, переболел человек коронавирусом или не переболел. Вот в России может что-то такое появиться, или пока нет. Я не вижу в этом проблемы, на самом деле", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".
"Это можно сделать, мы создали определенный информационный ресурс, причем создали его очень быстро, фактически за семь дней, была сделана новая программа, в которой сегодня каждый заболевший коронавирусной инфекцией виден. То есть, если возникает вопрос о том, чтобы вытащить из системы и погрузить это в медицинскую документацию, - ну, это несложно", - отметил Мурашко.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.