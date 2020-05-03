Мурашко заявил о возможности введения паспорта иммунитета к коронавирусу

"Это можно сделать, мы создали определенный информационный ресурс, причем создали его очень быстро, фактически за семь дней, была сделана новая программа, в которой сегодня каждый заболевший коронавирусной инфекцией виден. То есть, если возникает вопрос о том, чтобы вытащить из системы и погрузить это в медицинскую документацию, - ну, это несложно", - отметил Мурашко.