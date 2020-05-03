В Турции число заболевших COVID-19 за сутки достигло месячного минимума

АНКАРА, 3 мая - РИА Новости. Число случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 1670 - это минимальное значение за месяц, общее число заразившихся превысило 126 тысяч, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
"Сегодня выявлены 1670 новых случаев, всего заразившихся - 126 045. Мы потеряли сегодня 61 пациента, всего умерших – 3397. Вылечились сегодня 4892 пациента, всего - 63 151", - написал Коджа в Twiiter.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,3 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
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