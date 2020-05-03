Глава Минздрава рассказал о производстве препаратов для лечения COVID-19

"И мы вошли в период … клинических испытаний, клинических исследований для импортозамещения, ну, мы же понимаем, что такое количество заболевших по всему миру ни одна фармпромышленность и медпромышленность не способна была заранее подготовиться к такой ситуации. Поэтому - мобилизация тоже до определенного уровня. Поэтому диверсификация и новые производственные площадки - важный элемент, и это включилось", - добавил министр.