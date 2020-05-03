В России потребление алкоголя за время самоизоляции выросло на 2-3%

Он также напомнил, что алкоголь в этой ситуации не помощник при лечении вирусной инфекции и коронавирусной в частности, потому что ослабляет иммунитет. Кроме того, у пациентов, имеющих проблемы с сердечно-сосудистой системой, алкоголь провоцирует обострения хронических заболеваний.