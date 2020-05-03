В России потребление алкоголя за время самоизоляции выросло на 2-3%

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Потребление алкоголя в России выросла на 2-3% за время самоизоляции, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"В целом увеличилось потребление алкогольных напитков где-то на 2-3%. И оно достаточно равномерно", - рассказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".
Он также напомнил, что алкоголь в этой ситуации не помощник при лечении вирусной инфекции и коронавирусной в частности, потому что ослабляет иммунитет. Кроме того, у пациентов, имеющих проблемы с сердечно-сосудистой системой, алкоголь провоцирует обострения хронических заболеваний.
"Алкоголь категорически в этой ситуации вообще неприемлем. Не нужно думать, что даже какие-то там 30-50 миллилитров алкоголя укрепят ваш иммунитет", - добавил министр.
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