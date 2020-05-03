В Великобритании еще 315 человек погибли от коронавируса

ЛОНДОН, 3 мая – РИА Новости, Мария Табак. Число умерших от коронавируса в Число умерших от коронавируса в Великобритании за сутки увеличилось на 315, общее число жертв COVID-19 составило 28 446, сообщил на брифинге в воскресенье глава секретариата кабинета министров страны Майкл Гоув

В субботу количество умерших составляло 28 131, прирост тогда составлял 621 человек.

"Из тех, у кого был подтвержден диагноз COVID-19, к сожалению, за последние сутки скончались 315 человек", - сказал Гоув.

Число новых выявленных случаев заражения за последние сутки возросло на 4339 – до 186 599, добавил Гоув. Накануне суточный прирост был выше: 4806, а общая цифра равнялась 182 260.

В выходные показатели обычно ниже, поскольку система оповещения о новых случаях заражения и смертности работает не в полную силу.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3,3 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.