Глава Минздрава рассказал об опасности самолечения при коронавирусе

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Граждане России, занимающиеся самолечением, в основном формируют пул крайне тяжёлых пациентов, которым нужна интенсивная терапия, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
"В случае же, когда пациент самостоятельно лечится, ждёт, ну, принимая самостоятельное лечение, что вот-вот разрешится эта ситуация. Но вот к несчастью, такая категория пациентов и формирует пул от тех крайне тяжёлых пациентов, которые потом нуждаются в интенсивной терапии. Вот, хотелось бы, конечно, чтобы это население понимало", - рассказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на "России 24".
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