﻿Койки для пациентов с коронавирусом в России заняты примерно на 40%

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Инфекционные койки для пациентов с коронавирусом заняты примерно на 40% по России, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Мы видим, что занятость коек сегодня составляет где-то порядка 40% в целом по стране. Но она неравномерная, в каких-то регионах, где больше подъем заболеваемости, занятость коек выше, вот те, которые пока не столкнулись, и, может быть, так сказать, сия чаша их минует, они находятся в лучшем положении. Но в целом ситуация по стране в среднем вот такая", - сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.