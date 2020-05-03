Россия открыла доступ к образовательным ресурсам врачам из других стран

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. РФ открыла другим странам по их просьбе доступ к образовательным ресурсам по переобучению медиков для борьбы с новым коронавирусом, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Он отметил, что в России применяется целый комплекс мер для переобучения медиков для работы с коронавирусными больными. Кроме того, был создан нормативный документ по организации медицинской помощи, методические рекомендации. Затем к работе подключились и вузы, сделали видеолекции, в том числе лекторий по респираторной поддержке, реанимационной поддержке.
"То есть целый блок информационных ресурсов, информационных материалов появился, и образовательных, в первую очередь, которые позволили очень быстро перестроить... Это тоже такой беспрецедентный шаг, очень быстрый. И к нам после этого обратились коллеги из других стран, те, которые особенно владеют русским языком, чтобы открыть доступ к таким образовательным материалам, мы открыли его для наших коллег, и они могут сегодня познакомиться с ним с нашего сайта", - рассказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".
Он отметил, что Минздрав сегодня ведет себя очень жестко по отношению к медицинским организациям регионов, поскольку сейчас нет времени на дискуссии.
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