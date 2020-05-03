Россия открыла доступ к образовательным ресурсам врачам из других стран

Он отметил, что в России применяется целый комплекс мер для переобучения медиков для работы с коронавирусными больными. Кроме того, был создан нормативный документ по организации медицинской помощи, методические рекомендации. Затем к работе подключились и вузы, сделали видеолекции, в том числе лекторий по респираторной поддержке, реанимационной поддержке.