Глава Минздрава допустил возможность второй волны заболеваемости COVID-19

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Вторую волну заболеваемости коронавирусом нельзя исключать, если не будет создан популяционный иммунитет, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Если не создадим популяционного иммунитета, то вторая волна может быть, конечно, да, это может быть еще один пик, мы же говорим о том, что вирус все равно циркулировать определенное время будет", - сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24", отвечая на вопрос, не повлечет ли новую волну заболеваний отмена ограничительных мер.
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