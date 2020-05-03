Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк выросло на 280 человек

Мобильный морг возле клиники Lenox Hill на Манхеттене в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 3 мая – РИА Новости. Число скончавшихся от коронавируса в штате Число скончавшихся от коронавируса в штате Нью-Йорк за минувшие сутки составило 280, за день до этого это умерли 299 человек, следует из информации, представленной на пресс-конференции губернатором Эндрю Куомо

Штат Нью-Йорк находится в центре эпидемии коронавируса в США

"Общее число госпитализированных снижается, что является хорошей новостью – 9786. Число случаев подключения к аппаратам ИВЛ снижается. Число новых случаев (госпитализированных за день) 789", - сказал Куомо.

"Все еще чрезвычайно тревожный показатель число жертв - 280. Вы можете видеть, что это число существенно не изменилось, но в целом тенденция хорошая", - указал губернатор.

Согласно данным, которые он привел, 30 апреля скончались 289 человек, 29 апреля – 306 человек, 28 апреля - 330 человек, 27 апреля – 335, 26 апреля – 337, 25 апреля – 367, 24 апреля – 437. В худшие дни число умирающих от вируса превышало 700 за сутки.

По данным властей, всего в штате скончались 18 909 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3,3 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.