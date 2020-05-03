В липецкой больнице у 11 медработников и семи пациентов нашли COVID-19

ВОРОНЕЖ, 3 мая - РИА Новости. Терапевтическое отделение Чаплыгинской районной больницы в Терапевтическое отделение Чаплыгинской районной больницы в Липецкой области временно приостановило работу из-за коронавирусной инфекции у семи пациентов и 11 медработников, сообщает в четверг администрация региона.

"Терапевтическое отделение Чаплыгинской районной больницы временно не работает. У пациентки стационара подтвердился коронавирус. Известно, что женщина заразилась от мужа, который вернулся из Москвы", - говорится в сообщении.

Были обследованы сотрудники и пациенты отделения, которые контактировали с заболевшей.

"У 11 медиков и 7 пациентов — положительный анализ на COVID-19. Все медработники находятся на лечении в режиме самоизоляции. Контактные лица из числа персонала от работы отстранены, за ними организовано медицинское наблюдение", - говорится в сообщении.

Четыре пациента с подтвержденным коронавирусом госпитализированы в Липецкую горбольницу скорой медицинской помощи. Трое лечатся в домашних условиях.

Как информируют власти, терапевтическое отделение продезинфицировано и закрыто на две недели. Больных для оказания экстренной помощи временно госпитализируют в неврологическое отделение Чаплыгинской больницы.

Ранее областные власти сообщали, что в Липецкой областной больнице были закрыты пульмонологическое и кардиологическое отделения, в больнице №4 Липецка временно закрыто отделение пульмонологии. В Долгоруковской больнице был прекращен прием больных, за исключением инфекционного отделения. Работа Хмелинецкой больницы в Задонском районе Липецкой области временно приостановлена из-за коронавирусной инфекции у шести медработников.

Всего на территории Липецкой области зарегистрированы 520 случаев новой коронавирусной инфекции. Два человека умерли, 109 выздоровели.