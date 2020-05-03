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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-04T15:53
https://ria.ru/20200503/1570933361.html
Мурашко заявил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568766404_0:217:2949:1876_1036x0_80_0_0_2554d7cde14ee2994d93659574a7075e.jpg
РИА Новости

Мурашко заявил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины

19:36 03.05.2020 (обновлено: 15:53 04.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев Сотрудник лаборатории ФБУЗ '"Центр гигиены и эпидемиологии в Санкт-Петербурге" во время тестирования проб на коронавирус
 Сотрудник лаборатории ФБУЗ 'Центр гигиены и эпидемиологии в Санкт-Петербурге во время тестирования проб на коронавирус
© РИА Новости / Алексей Даничев
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
"Ограничительные мероприятия — они тоже должны будут сниматься поэтапно, но часть из них должна будет сохраняться до появления медикаментозных мер профилактики распространения", — рассказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".
Глава Минздрава подчеркнул, что выход на плато по коронавирусу не означает, что "сразу же объявили праздник, хлопушки и, соответственно, сняли все меры ограничения". Он отметил, что для этого нужно выстроить целую систему, которая позволит вновь не получить подъема заболеваемости.
Министр предупредил, что нельзя исключать возможности второй волны эпидемии коронавируса.
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"Если не создадим популяционного иммунитета, то вторая волна может быть, конечно, да, это может быть еще один пик, мы же говорим о том, что вирус все равно циркулировать определенное время будет", — сказал Мурашко, отвечая на вопрос, не повлечет ли новую волну заболеваний отмена ограничительных мер.

Пандемия COVID-19

Пандемия нового коронавируса охватила почти все страны мира. По данным ВОЗ, им заражены более 3,3 миллиона человек, из которых свыше 238 тысяч умерли.
В России COVID-19 диагностировали у 134 867 человек, из них поправились почти 16 639 пациентов, 1280 человек скончались. За последние сутки в стране выявили 10 663 новых случая.
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В большинстве российских регионов ввели режим всеобщей изоляции, в Москве также работает пропускная система. Власти призывают граждан не выходить из дома без крайней необходимости, соблюдать правила гигиены, а на улице держать дистанцию не менее метра от других людей.
Ограничения могут начать снимать уже 12 мая, если россияне будут соблюдать их до того времени. В противном случае может произойти всплеск заболеваемости.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
Популярные комментарии
Дайте людям возможность работать хотя бы, иначе хлебнете проблем, какие вам и не снились.
3 мая, 19:49
nnuxser
6891732398
Кроме как матом, не прокомментировать эту статью.
3 мая, 19:54
ggalanin_y
5731618576
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