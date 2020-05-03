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Распространение нового коронавируса
2020-05-03T20:14
https://ria.ru/20200503/1570933281.html
Сгорел за две недели: близкие рассказали об умерших от COVID-19 пациентах
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570916964_0:121:3212:1928_1036x0_80_0_0_f451c8afc4a41dbcb041878ddc978537.jpg
РИА Новости

Сгорел за две недели: близкие рассказали об умерших от COVID-19 пациентах

19:36 03.05.2020 (обновлено: 20:14 03.05.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией в госпитале ФГБУ НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева Минздрава России
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией в госпитале ФГБУ НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева Минздрава России
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Родственники 55-летней пациентки из Новосибирска, умершей от коронавируса, рассказали порталу Ngs.ru, как протекала болезнь.
Как сообщила ее дочь, у женщины не было сопутствующих заболеваний.
"В оперштабе часто пишут, что у умерших были почечная недостаточность, ожирение, сахарный диабет, но у моей мамы не было ничего такого. А главное, мы не тянули с обращением к врачам", — сказала она.
По ее словам, у матери несколько дней держалась высокая температура, из-за чего семья решила вызвать скорую помощь. К этому времени женщина сильно ослабла, с трудом ходила, у нее появилась одышка.
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В больнице ей сделали рентген и укол, выписали антибиотики и отправили лечиться домой. При этом врачи отметили, что уровень кислорода в крови был очень низким.
"Мы удивились, что ей не сделали никаких тестов, сейчас же эпидемия, маме 55 лет, она в группе риска", — указала дочь.
После повторного обращения женщину госпитализировали в горбольницу, а затем перевели в инфекционное медучреждение. Через два дня после этого пациентку ввели в искусственную кому.
"Через какое-то время ее вывели из комы, она была в сознании. Потом начали отказывать почки, далее вообще развилась полиорганная недостаточность — потихоньку отказывали все органы. Затем началась плохая свертываемость крови, и вот буквально вслед за этим сердце у нее остановилось", — сказала собеседница портала.
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По ее словам, у матери взяли анализы и посмертно поставили COVID-19. У дочери оказался тот же диагноз — болезнь протекала бессимптомно и повторный тест дал отрицательный результат.
Еще одну историю болезни редакции рассказала жена 49-летнего новосибирца, также скончавшегося от коронавируса. Она сообщила, что 4 апреля у мужа поднялась температура, а на следующий день они вызвали врачей.
Как говорит собеседница интернет-издания, ее супругу померили давление, дали таблетки и сказали обратиться к терапевту, что пара и сделала на следующий день.
"Врач выписала таблетки и ушла. Сказала, что если до 12 апреля ничего плохого не случится, то к ним не приходить", — вспоминает женщина.
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Новосибирцу не становилось лучше, и 9 апреля он обратился в поликлинику, где у него взяли общие анализы и дали направление на флюорографию, однако в этот же день мужчина настоял на госпитализации. На тот момент у него уже поднялась высокая температура.
"Получается, 9 апреля его госпитализировали, хотя за помощью к врачам мы обратились почти сразу — 5 апреля", — указала она.
Состояние пациента все ухудшалось, 11 апреля его увезли в реанимацию, где он скончался.
Уже 16 апреля родственникам сообщили, что у мужчины был коронавирус. Супруга умершего собирается обращаться в прокуратуру: по ее словам, медики слишком поздно стали лечить мужчину.
"И если бы вовремя госпитализировали, сразу начали лечение, то все это бы так не закончилось", — считает она.
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Пандемия COVID-19

Пандемия нового коронавируса охватила почти все страны мира. По данным ВОЗ, вирусом заражены более 3,3 миллиона человек, из которых свыше 238 тысяч умерли.
В России COVID-19 диагностировали у 134 867 человек, из них поправились почти 16 639 пациентов, 1280 человек скончались. За последние сутки в стране выявили 10 663 новых случая.
В большинстве российских регионов ввели режим всеобщей изоляции, в Москве также работает пропускная система. Власти призывают граждан не выходить из дома без крайней необходимости, соблюдать правила гигиены, а на улице держать дистанцию от других людей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВОЗНовосибирскОбщество
Популярные комментарии
И это в Новосибирске, что говорить про сельские районы? Будут умирать как мухи, если вирус придёт в глубинку, там медицины нет, она полностью "оптимизирована".
3 мая, 19:47
Козьма Прутков
101206017
Не на Медицину, нет, а на её отсутствие, кроме Москвы, и частично областных центров.
3 мая, 20:53
Александр Невский
66112015
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