Число зараженных коронавирусом в мире превысило 3,3 миллиона человек

По последним данным ВОЗ, за сутки в мире зафиксированы более 82,7 тысячи новых случаев заражения, общее число составляет 3 349 786. Количество летальных исходов за сутки возросло на 8657, общее число жертв коронавируса в мире составляет 238 628.