Раскрыто действие эффективного лекарства от коронавируса

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Ученые из Ученые из Китая выяснили механизм действия препарата ремдесивира на коронавирус SARS-CoV-2. Итоги исследования опубликовал журнал Science

Исследование показало, что действующее вещество блокирует РНК-полимеразу (репликазу), играющую ключевую роль в размножении патогена коронавируса.

РНК-вирус SARS-CoV-2 заражает клетки через слизистую и быстро в них размножается. Для этого необходимо быстрое копирование РНК. В этом процессе участвует транскрипционный комплекс, состоящий из множества неструктурных белков. Ключевой элемент тут — репликаза, служащая мишенью для разрабатываемых и тестируемых препаратов, включая ремдесивир.

Для исследования ученые воспользовались методом криоэлектронной микроскопии. С ее помощью удалось выяснить, каким образом ремдесивир подавляет активность репликазы SARS-CoV-2. Для этого была установлена детальная структура РНК-полимеразы в свободной и связанной форме. Выяснилось, что репликаза вируса почти не меняет свою структуру при копировании РНК. По мнению ученых, это объясняет высокую способность вируса заражать организм.

Ремдесивир подавляет репликацию вируса, вступая в реакцию с его геномом и блокируя действие репликазы. Этот механизм эффективен для разных групп вирусов.

Ученые считают возможным разработать на основе этого механизма противовирусные препараты широкого спектра действия.

Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. ВОЗ сообщает о более 3,3 миллиона зараженных, из которых около 238 тысяч умерли и свыше миллиона излечились.

Испании и Больше всего зараженных и жертв зафиксировано в США Италии . Китаю, в свою очередь, удалось победить эпидемию.

Россия занимает седьмое место по числу зараженных. Всего в стране COVID-19 диагностировали у 134 687 человек (за сутки 10 663 новых случая), из них поправились более 16 тысяч человек. Жертвами болезни стали 1280 пациентов.