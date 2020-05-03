В Челябинске полиция усилила контроль режима самоизоляции

ЧЕЛЯБИНСК, 3 мая – РИА Новости. Полиция в Челябинске усилила работу и активнее проверяет машины в городе и на его въезде, так как индекс самоизоляции жителей на выходных оказался крайне низким, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.
В воскресенье состоялось заседание оперативного штаба региона.
"Вызывает вопросы то, как жители региона соблюдают режим самоизоляции. Индекс "Яндекс-самоизоляция" на выходных крайне низкий, особенно в Челябинске и Копейске. Обсудили это вчера с руководством ГУ МВД по Челябинской области. Сегодня усилена работа полиции по Челябинску… Когда наши жители не проявляют ответственность, тогда ответственность вынуждены проявлять работники полиции, которые работают без выходных и праздников", - сказал губернатор на заседании штаба.
По словам Текслера, на выездах-выездах в Челябинск работают посты ГИБДД, в городе идет активная проверка машин на дорогах.
По данным минздрава региона, на утро 3 мая в области подтверждены 697 случаев заболевания COVID-19 (плюс 54 новых подтверждения ко вчерашнему дню), 74 из подтверждённых пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Восемь человек с COVID-19 скончались. В регионе действует режим обязательной самоизоляции до 11 мая.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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