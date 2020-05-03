В Челябинске полиция усилила контроль режима самоизоляции

По словам Текслера, на выездах-выездах в Челябинск работают посты ГИБДД, в городе идет активная проверка машин на дорогах.

По данным минздрава региона, на утро 3 мая в области подтверждены 697 случаев заболевания COVID-19 (плюс 54 новых подтверждения ко вчерашнему дню), 74 из подтверждённых пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Восемь человек с COVID-19 скончались. В регионе действует режим обязательной самоизоляции до 11 мая.