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2020-05-03T18:43
https://ria.ru/20200503/1570931847.html
Вице-премьер Чехии не видит необходимости в высылке российских дипломатов
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РИА Новости

Вице-премьер Чехии не видит необходимости в высылке российских дипломатов

18:43 03.05.2020
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© РИА Новости / Эдуард ЭрбенПрага, Чехия
Прага, Чехия
© РИА Новости / Эдуард Эрбен
ПРАГА, 3 мая – РИА Новости. Правительство Чехии не планирует высылку российских дипломатов, а информация СМИ о якобы привезенном яде рицине нуждается в проверке, заявил в дискуссионной передаче Чешского ТВ вице-премьер и глава минпромторга республики Карел Гавличек.
В минувший понедельник пражский еженедельник Respekt со ссылкой на источник в местных спецслужбах заявил, что якобы в начале апреля в Прагу прилетел некий мужчина с российским диппаспортом, который вез в чемодане смертельный яд рицин. По данным издания, мужчина якобы затем проследовал в посольство РФ. Как предположил еженедельник, яд мог предназначаться для двух пражских муниципальных политиков, которые связаны со сносом памятника маршалу Коневу и переименованием площади перед посольством РФ в честь Бориса Немцова, оба они получили в апреле полицейскую охрану.
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Посольство РФ направило ноту в МИД Чехии, указав на недопустимость беспочвенных нападок на Россию и ее дипломатическое представительство в Праге. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщения "похожи на утку". Представитель МИД Мария Захарова назвала информацию фейком и очередным раздражителем в двусторонних отношениях. Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об отсутствии доказательств и назвал немыслимыми сообщения СМИ Чехии.
"Я не думаю, что сейчас подходящий момент для того, чтобы снижалось количество дипломатов. Но никто не имеет права угрожать (Чехии) и нарушать наш суверенитет. Любой, кто это сделает, должен получить твердый ответ", - сказал Гавличек в дискуссионной передаче на ТВ, добавив, что нужно проверить информацию, что в Прагу якобы прибыл агент спецслужб РФ. "Это должны сделать (чешские) спецслужбы, если информация подтвердится, ответная реакция должна быть твердой", - считает Гавличек.
Участники теледискуссии также обсудили установку в пятницу памятника власовцам в пражском районе Ржепорыйе по инициативе старосты (главы) района Павла Новотного. Конструкция представляет собой трехметровый металлический шест и памятную доску с цитатой из книги Александра Солженицына "Архипелаг Гулаг".
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Respekt без уважухи. Чешским русофобам с перепуга понадобилась газеткаПрага не Солсбери. Это город ста шпилей. И не важно, что это Конев приказал освобождать его так, чтобы сохранить их все. Главное, что он сделал это только для того, чтобы агентам ГРУ и тут было, за что зацепиться.
По словам участвовавшего в теледискуссии лидера чешских коммунистов Войтеха Филипа, этот памятник является прославлением власовцев и пропагандой фашизма. "Почему чешский коммунальный политик (Новотный) прославляет власовцев? Это ничто иное как пропаганда фашизма", - сказал Филип.
В свою очередь вице-премьер Гавличек заявил, что Новотный может так действовать, поскольку имеет определенные политические взгляды. "Но наше государство должно защитить наших сограждан от того, чтобы кто-то угрожал им за их политические взгляды", - добавил вице-премьер, имея в виду, что Новотный тоже получил в последние дни полицейскую охрану.
Президент Чехии Милош Земан ранее неоднократно высказывался против того, чтобы забывать о предательстве власовцев, называл их "двуличными" и усомнился в том, что они заслуживают памятник. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что по уставу международного военного трибунала в Нюрнберге преступления Власова квалифицируются как участие в совершенных нацистами и не имеющих срока давности военных преступлениях и преступлениях против человечности.
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РоссияМилош ЗеманСергей ЛавровМИД ЧехииАлександр СолженицынЧехияПрагаВ мире
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