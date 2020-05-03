Вице-премьер Чехии не видит необходимости в высылке российских дипломатов

Respekt без уважухи. Чешским русофобам с перепуга понадобилась газетка Прага не Солсбери. Это город ста шпилей. И не важно, что это Конев приказал освобождать его так, чтобы сохранить их все. Главное, что он сделал это только для того, чтобы агентам ГРУ и тут было, за что зацепиться.