В Подмосковье ликвидировали лесной пожар

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Низовой лесной пожар в Ногинском лесничестве Московской области удалось полностью ликвидировать, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Ранее сообщалось о возгорании сухой растительности в квартале №9 Ногинского лесничества на площади 0,2 гектара.
По предварительным данным, поджигателем сухой растительности стал 15-летний подросток, который был доставлен в Балашихинский отдел полиции для установления личности и дальнейшего разбирательства. Предварительно, подросток поджег сухую траву спичками.
"В 17.45 пожар полностью ликвидирован", - сказал собеседник агентства.