В Подмосковье ликвидировали лесной пожар

Ранее сообщалось о возгорании сухой растительности в квартале №9 Ногинского лесничества на площади 0,2 гектара.

По предварительным данным, поджигателем сухой растительности стал 15-летний подросток, который был доставлен в Балашихинский отдел полиции для установления личности и дальнейшего разбирательства. Предварительно, подросток поджег сухую траву спичками.