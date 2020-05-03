Раскрыта способность коронавируса поражать любые органы

Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени М. В. Ломоносова в Москве. Архивное фото

Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени М. В. Ломоносова в Москве

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Клинические проявления коронавирусной инфекции чрезвычайно разнообразны по своим формам, сообщил в интервью " Клинические проявления коронавирусной инфекции чрезвычайно разнообразны по своим формам, сообщил в интервью " Парламентской газете " главный внештатный эпидемиолог ведомства Николай Брико

"Среди госпитализированных пациентов более 90 процентов имеют пневмонию, ДВС-синдром — более 50 процентов, острое повреждение почек — около 15 процентов и повреждение миокарда — более 20 процентов", — рассказал врач.

Он объяснил разнообразие проявлений COVID-19 большим количеством способов заражения коронавирусом.

"Рецепторы ACE2, к которым чаще всего прикрепляется возбудитель, представлены на клетках дыхательного тракта, почек, пищевода, мочевого пузыря, подвздошной кишки, сердца, ЦНС. Поэтому поражаться могут любые органы и системы человека", — объяснил Брико.

Пандемия коронавируса охватила абсолютное большинство стран мира. Всего инфицировано более 3,2 миллиона человек, из них примерно 230 тысяч умерли и больше миллиона победили болезнь.

Испания и Лидерами по числу заражений и жертв стали США Италия . В свою очередь, Китаю , откуда началась эпидемия, удалось остановить распространение вируса.

Россия занимает седьмое место по числу зараженных. В стране диагностировали COVID-19 у 134 687 человек (за сутки 10 663 новых случая), из них поправились более 16 тысяч человек. Жертвами болезни стали 1280 пациентов.

Россиян попросили оставаться дома в период эпидемии. Во многих регионах, включая Москву Подмосковье , действует пропускной режим. Кроме того, приостановлено международное авиа- и железнодорожное сообщение.