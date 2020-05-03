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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-04T01:41
https://ria.ru/20200503/1570930843.html
Раскрыта способность коронавируса поражать любые органы
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/02/1570906122_0:36:3142:1803_1036x0_80_0_0_1252f9e53d238c1574b75bd0a984e5b8.jpg
РИА Новости

Раскрыта способность коронавируса поражать любые органы

18:00 03.05.2020 (обновлено: 01:41 04.05.2020)
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© РИА Новости / Татьяна МакееваМедицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени М. В. Ломоносова в Москве
Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени М. В. Ломоносова в Москве
© РИА Новости / Татьяна Макеева
Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени М. В. Ломоносова в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Клинические проявления коронавирусной инфекции чрезвычайно разнообразны по своим формам, сообщил в интервью "Парламентской газете" главный внештатный эпидемиолог ведомства Николай Брико.
"Среди госпитализированных пациентов более 90 процентов имеют пневмонию, ДВС-синдром — более 50 процентов, острое повреждение почек — около 15 процентов и повреждение миокарда — более 20 процентов", — рассказал врач.
Он объяснил разнообразие проявлений COVID-19 большим количеством способов заражения коронавирусом.
"Рецепторы ACE2, к которым чаще всего прикрепляется возбудитель, представлены на клетках дыхательного тракта, почек, пищевода, мочевого пузыря, подвздошной кишки, сердца, ЦНС. Поэтому поражаться могут любые органы и системы человека", — объяснил Брико.
Медицинский работник в автомобиле скорой помощи
3 мая, 16:10Распространение нового коронавируса
Главный эпидемиолог Минздрава оценил ситуацию с коронавирусом в России
Пандемия коронавируса охватила абсолютное большинство стран мира. Всего инфицировано более 3,2 миллиона человек, из них примерно 230 тысяч умерли и больше миллиона победили болезнь.
Лидерами по числу заражений и жертв стали США, Испания и Италия. В свою очередь, Китаю, откуда началась эпидемия, удалось остановить распространение вируса.
Россия занимает седьмое место по числу зараженных. В стране диагностировали COVID-19 у 134 687 человек (за сутки 10 663 новых случая), из них поправились более 16 тысяч человек. Жертвами болезни стали 1280 пациентов.
Россиян попросили оставаться дома в период эпидемии. Во многих регионах, включая Москву и Подмосковье, действует пропускной режим. Кроме того, приостановлено международное авиа- и железнодорожное сообщение.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаНиколай БрикоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Москва
Популярные комментарии
Просто поражает это информационная политика. Это было уже известно в конце Января. Да напечатайте вы флаеры с информацией о сиптомов, органы поражения, методы безопасности. И разложите их в торговых точках. А так, в день по чайной ложки. Специалисты.
3 мая, 18:35
argon22
38911115
Государственные органы в первую очередь!
3 мая, 18:47
Max Max
2490029
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