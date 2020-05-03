Патриарх Кирилл наказал священника за нарушение указа по коронавирусу

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отстранил протоиерея Владимира Чувикина от управления Патриаршим подворьем Николо-Перервинского монастыря Москвы за нарушение порядка богослужений в Страстную седмицу и Пасху.
Указ опубликован на сайте Московской городской епархии. До сих пор о наказаниях за нарушение патриаршего указа по коронавирусу не сообщалось.
"Протоиерей Владимир Чувикин, настоятель храмов Патриаршего подворья Николо-Перервинского монастыря Москвы, в связи с нарушением данных мной указаний относительно порядка совершения богослужений в период Страстной седмицы и Светлого Христова Воскресения отстраняется от управления вышеуказанным Патриаршим подворьем до выяснения всех обстоятельств произошедшего", - говорится в указе патриарха Кирилла.
Ранее патриарх Кирилл издал распоряжение "Об ответственности за несоблюдение указаний, направленных на ограничение распространения коронавирусной инфекции". В документе говорится, что если несоблюдение распоряжений священноначалия повлечет за собой заражение коронавирусом с последующей смертью, виновный может быть привлечен к церковному суду, а в некоторых случаях — к церковно-административной ответственности "в связи с намеренным игнорированием мер, позволяющих уберечь людей от массового заражения смертельной болезнью".
Московская патриархия по требованию главного санитарного врача столицы предписала духовенству Москвы и Московской области с 13 апреля проводить богослужения без участия прихожан. Позже эти ограничения были продлены до особого распоряжения священноначалия. Подобные меры были введены во многих епархиях Русской православной церкви.
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