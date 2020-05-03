В Сенегале комендантский час продлили до 2 июня

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Власти Сенегала продлили режим чрезвычайного положения и комендантский час еще на один месяц - до 2 июня, сообщает издание Dakar Actu со ссылкой на главу МВД Али Нгуйа Ндиайа.
В конце марта президент Сенегала Маки Салл заявил, что вводит режим чрезвычайного положения и комендантского часа.
"Режим чрезвычайного положения и комендантский час продлены еще на 30 дней", - приводит газета слова министра.
Сообщается, что комендантский час по-прежнему будет действовать с 20.00 до 6.00. Министр заявил, что продление ограничительных мер связано с тем, что распространение коронавируса в стране продолжается. При этом он добавил, что действенность этих мер нельзя ставить под сомнение, так как ситуация в Сенегале значительно лучше, чем во многих странах.
В стране, по последним данным, зафиксированы 1115 случаев заражения COVID-19 и 368 летальных случаев.
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