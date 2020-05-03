В Сенегале комендантский час продлили до 2 июня

Сообщается, что комендантский час по-прежнему будет действовать с 20.00 до 6.00. Министр заявил, что продление ограничительных мер связано с тем, что распространение коронавируса в стране продолжается. При этом он добавил, что действенность этих мер нельзя ставить под сомнение, так как ситуация в Сенегале значительно лучше, чем во многих странах.