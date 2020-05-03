Воздушное пространство над аэропортом "Рига" закрыто из-за дрона

Беспилотник вышел из-под контроля в субботу. Во время полета по техническим причинам отключилась система управления. В тот момент дрон мог находиться на высоте свыше 200 метров. Вес дрона составляет 26 килограммов, размер три на пять метров, скорость его полета — примерно 70 километров в час. Горючего ему хватит примерно на 90 часов.
"Из-за дрона закрыто воздушное пространство над аэропортом "Рига", - написал Линкайтс.
Жителей Латвии призывают сообщать о местоположении дрона, если им удастся его заметить.
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