В Липецкой области от коронавируса вылечились 109 человек

ВОРОНЕЖ, 3 мая - РИА Новости. Врачи в Врачи в Липецкой области за сутки выписали из больниц и сняли с наблюдения на дому 20 человек, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция, таким образом, выздоровели 109 из 520 заболевших в регионе, сообщает областная администрация.

"Число вылечившихся от коронавируса в регионе выросло до 109 человек. Сегодня лечение завершили ещё 20 пациентов", - говорится в сообщении.

Всего на территории Липецкой области зарегистрированы 520 случаев новой коронавирусной инфекции. Два человека умерли, 409 находятся на лечении.

По состоянию на 15.00 мск воскресенья в больницах находится 131 человек с диагнозом "коронавирусная инфекция", 346 человек с подозрением на выделение вируса.

Получают лечение на дому 278 пациентов с лёгкой формой COVID-19, в обсерваторе Данкова — 19 человек. Они здоровы, симптомов ОРВИ не выявлено.

"Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 695 человек. Они здоровы. Симптомов ОРВИ не выявлено", - информируют областные власти.