В омской больнице у врача и медсестры подозревают коронавирус

Медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией в госпитале ФГБУ НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева Минздрава России

ОМСК, 3 мая - РИА Новости. Пациентов пульмонологического отделения горбольницы №1 в Пациентов пульмонологического отделения горбольницы №1 в Омске экстренно распределяют по другим лечебным учреждениям из-за подозрений, что в отделении выявлен коронавирус, сообщает Минздрав Омской области

Ранее один из Telegram-каналов Омска 3 мая написал, что в отделении пульмонологии городской больницы №1 имени Кабанова в Омске введен карантин из-за заболевших COVID-19 врача и медсестры.

"На данный час происходит перераспределение пациентов пульмонологического отделения ГБ № 1 по лечебным учреждениям соответствующего профиля. Данная мера необходима в связи с подозрением попадания в отделение COVID-19", - сказали журналистам в минздраве Омской области.

В министерстве добавили, что в течение суток отделение продезинфицируют, и в ближайшее время оно обязательно заработает. Другие подробности в минздраве пообещали сообщить после того, как будут известны результаты анализов.

Омская больница имени Кабанова, где сейчас проходит дезинфекция, не принимает больных с COVID-19. К приему больных коронавирусом в Омске, по данным Минздрава, готовы пять других больниц: инфекционная больница № 1 имени Далматова, городская клиническая больница № 11, роддом № 4 и городская детская клиническая больница № 3, медсанчасть №4. Также в резервном списке находятся городская больница №2 и детская клиническая больница №2 имени Бисяриной в Омске. Эти и другие учреждения также могут быть при необходимости перепрофилированы под приём коронавирусных больных.

По данным оперштаба Омской области на 3 мая, в регионе насчитывается уже 127 случаев заражения COVID-19, из них 29 человек выздоровели, умерло четверо.