Онищенко призвал к международному расследованию появления COVID-19

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Бывший главный санитарный врач РФ, депутат Бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что вопрос о том, что Китай якобы скрывал данные о коронавирусе, нужно решать без политики, лучше если этим займется международная группа специалистов, к участию в работе которой можно пригласить США

Новой Зеландии, Канады и Ранее австралийская газета Daily Telegraph со ссылкой на 15-страничное досье, подготовленное западными спецслужбами, сообщила, что Китай намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса. Согласно тексту документа разведывательного союза "Пять глаз" (США, Австралии Великобритании ), Китай, "подвергая риску другие страны", скрывал любые новости о коронавирусе, заставляя высказывающихся врачей замолчать или "исчезнуть". Также в досье говорится, что Китай уничтожал доказательства наличия коронавируса в лабораториях и отказывался предоставлять биоматериалы ученым, разрабатывающим вакцину.

В беседе с РИА Новости Онищенко отметил, что исследования по выявлению коронавируса проводились китайскими учеными, начиная в 2013 года. Кроме того, в 2015 году, по словам Онищенко, имели место исследования по синтезу SARS-подобных коронавирусов совместно с экспертами из Китая и Северной Каролины (США), в ходе которых был создан искусственный вирус и установлено, что он опасен для человека, может напрямую передаваться и не поддается лечению.

Бывший санитарный врач также рассказал, что в марте 2019 году тот же профессор, который в 2013 году обнаружил этот вирус у летучих мышей, описал свои выводы об опасности коронавирусов в медицинском научном издании, которое имеется в открытом доступе. В этой связи, подчеркивает Онищенко, следует задать вопрос системам здравоохранения развитых стран: если опасность SARS-COVID была описана еще в начале прошлого года, почему не были оценены риски вспышки этого вируса.

"Так что знаете что, давайте так: мы напрямую сейчас никого обвинять не будем - ни китайцев, ни американцев, а лишний раз этот доклад пяти разведок стран, мы будет его рассматривать таким образом - это предостережение еще раз", - добавил Онищенко.

В то же время парламентарий подчеркнул, что американцам выгоден избирательный подход в том, чтобы китайцы признали, что вирус аварийно утек из лаборатории в Ухане , где проводились его исследования, хотя в открытых источниках уже была информация о существовании вируса в природе и его опасности.

"Если идти дальше, прежде всего, вопросы будут к американцам - почему вы не остановили свои наступательные программы, вы нам так и не отчитались за применение боевой рецептуры сибирской язвы в 2001 году, когда ваши спецслужбы применили ее против граждан вашей же страны. Это интересует всех, тогда весь мир был в ступоре две недели, тогда почему вы вышли из КБТО (Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении - ред.) и тем самым сделали его несостоятельным документом", - пояснил Онищенко.

На его взгляд, если бы КТБО как инструмент сейчас работал, "не нужно было бы писать сейчас эту записку от спецслужб", а был бы другой механизм: США подали бы заявку в международный комитет, собрались бы эксперты, и они решили бы, нужно или нет ехать в Китай. Затем, продолжает Онищенко, была бы создана экспертная группа при участии международных специалистов, которая и занялась бы изучением этого вопроса.

"Давайте так: конечно, мы можем договориться о международной группе экспертов, это всем нужно сейчас, эта международная группа должна работать под эгидой КБТО, но, поскольку США из нее вышли, мы можем их не приглашать, а можем и пригласить по доброй воле, поехать на экспертном уровне рассмотреть этот вопрос без политики", - заключил депутат.

Говоря об обвинениях в адрес КНР, что они не передают штаммы, парламентарий предложил задать этот вопрос тем же американцам: "А вы бы передали что-то, если к вам обратятся? Конечно же, нет".

"Это уже, извините, манера поведения всех стран, и понятие о биологическом терроризме оно есть, и все национальные законодательства, которые существуют, они не предполагают такую передачу. Тем более у нас есть свидетельства, что американцы еще 2015 году с этим штаммом работали, и тогда уже было доказано, что этот вирус опасен для человека", - добавил Онищенко.