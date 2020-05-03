Онищенко призвал к международному расследованию появления COVID-19

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что вопрос о том, что Китай якобы скрывал данные о коронавирусе, нужно решать без политики, лучше если этим займется международная группа специалистов, к участию в работе которой можно пригласить США.
Ранее австралийская газета Daily Telegraph со ссылкой на 15-страничное досье, подготовленное западными спецслужбами, сообщила, что Китай намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса. Согласно тексту документа разведывательного союза "Пять глаз" (США, Австралии, Новой Зеландии, Канады и Великобритании), Китай, "подвергая риску другие страны", скрывал любые новости о коронавирусе, заставляя высказывающихся врачей замолчать или "исчезнуть". Также в досье говорится, что Китай уничтожал доказательства наличия коронавируса в лабораториях и отказывался предоставлять биоматериалы ученым, разрабатывающим вакцину.
3 мая, 15:23Эксперт оценил доклад западных разведок по Китаю
В беседе с РИА Новости Онищенко отметил, что исследования по выявлению коронавируса проводились китайскими учеными, начиная в 2013 года. Кроме того, в 2015 году, по словам Онищенко, имели место исследования по синтезу SARS-подобных коронавирусов совместно с экспертами из Китая и Северной Каролины (США), в ходе которых был создан искусственный вирус и установлено, что он опасен для человека, может напрямую передаваться и не поддается лечению.
Бывший санитарный врач также рассказал, что в марте 2019 году тот же профессор, который в 2013 году обнаружил этот вирус у летучих мышей, описал свои выводы об опасности коронавирусов в медицинском научном издании, которое имеется в открытом доступе. В этой связи, подчеркивает Онищенко, следует задать вопрос системам здравоохранения развитых стран: если опасность SARS-COVID была описана еще в начале прошлого года, почему не были оценены риски вспышки этого вируса.
"Так что знаете что, давайте так: мы напрямую сейчас никого обвинять не будем - ни китайцев, ни американцев, а лишний раз этот доклад пяти разведок стран, мы будет его рассматривать таким образом - это предостережение еще раз", - добавил Онищенко.
В то же время парламентарий подчеркнул, что американцам выгоден избирательный подход в том, чтобы китайцы признали, что вирус аварийно утек из лаборатории в Ухане, где проводились его исследования, хотя в открытых источниках уже была информация о существовании вируса в природе и его опасности.
"Если идти дальше, прежде всего, вопросы будут к американцам - почему вы не остановили свои наступательные программы, вы нам так и не отчитались за применение боевой рецептуры сибирской язвы в 2001 году, когда ваши спецслужбы применили ее против граждан вашей же страны. Это интересует всех, тогда весь мир был в ступоре две недели, тогда почему вы вышли из КБТО (Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении - ред.) и тем самым сделали его несостоятельным документом", - пояснил Онищенко.
На его взгляд, если бы КТБО как инструмент сейчас работал, "не нужно было бы писать сейчас эту записку от спецслужб", а был бы другой механизм: США подали бы заявку в международный комитет, собрались бы эксперты, и они решили бы, нужно или нет ехать в Китай. Затем, продолжает Онищенко, была бы создана экспертная группа при участии международных специалистов, которая и занялась бы изучением этого вопроса.
30 апреля, 17:56На граниПодделано под Китай. Трамп велел разведке найти и доказать вину КНРЕсли обнаружить, что Китай что-то недоговаривал, или сказать, что обнаружили, то сам собой отпадет этот зубодробительный вопрос: почему Трамп даже не чесался, когда зараза уже перешла все границы. Так потому, что его ввели в заблуждение.
"Давайте так: конечно, мы можем договориться о международной группе экспертов, это всем нужно сейчас, эта международная группа должна работать под эгидой КБТО, но, поскольку США из нее вышли, мы можем их не приглашать, а можем и пригласить по доброй воле, поехать на экспертном уровне рассмотреть этот вопрос без политики", - заключил депутат.
Говоря об обвинениях в адрес КНР, что они не передают штаммы, парламентарий предложил задать этот вопрос тем же американцам: "А вы бы передали что-то, если к вам обратятся? Конечно же, нет".
"Это уже, извините, манера поведения всех стран, и понятие о биологическом терроризме оно есть, и все национальные законодательства, которые существуют, они не предполагают такую передачу. Тем более у нас есть свидетельства, что американцы еще 2015 году с этим штаммом работали, и тогда уже было доказано, что этот вирус опасен для человека", - добавил Онищенко.
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