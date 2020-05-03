В Воронежской области от коронавируса вылечился 90-летний мужчина

ВОРОНЕЖ, 3 мая - РИА Новости. Девяностолетний мужчина и женщина 80 лет выздоровели после коронавирусной инфекции в Воронежской области, общее число победивших болезнь в регионе достигло 130, сообщает правительство региона.
В Воронежской области коронавирус подтвержден у 602 человек. Умерли девять пациентов. На утро воскресенья число выздоровевших было 117.
"Число выздоровевших от коронавируса в Воронежской области выросло до 130 человек. Среди пациентов, победивших болезнь, — 80-летняя женщина и 90-летний мужчина, который находился на ИВЛ", - говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,2 миллиона случаев заражения, почти 230 тысяч человек скончались.
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