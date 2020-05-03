В Воронежской области от коронавируса вылечился 90-летний мужчина

В Воронежской области коронавирус подтвержден у 602 человек. Умерли девять пациентов. На утро воскресенья число выздоровевших было 117.

В Минздраве рассказали, от чего зависит тяжесть протекания COVID-19

В Минздраве рассказали, от чего зависит тяжесть протекания COVID-19

"Число выздоровевших от коронавируса в Воронежской области выросло до 130 человек. Среди пациентов, победивших болезнь, — 80-летняя женщина и 90-летний мужчина, который находился на ИВЛ", - говорится в сообщении.