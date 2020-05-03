СМИ: парижский аэропорт Орли может не открыться до осени

Ранее сообщалось, что аэропорт Орли закрывается 31 марта.
По данным газеты, "учитывая низкий уровень трафика и ожидаемое медленное его восстановление", аэропорт Орли может оставаться закрытым еще несколько месяцев. Отмечается, что аэропорт Руасси - имени Шарля де Голля сможет справиться с нагрузкой летом даже при работе только двух или трех терминалов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,2 миллиона случаев заражения, почти 230 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.