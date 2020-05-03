СМИ: парижский аэропорт Орли может не открыться до осени

В Air France рассчитывают вернуться в обычный режим работы через два года

В Air France рассчитывают вернуться в обычный режим работы через два года

По данным газеты, "учитывая низкий уровень трафика и ожидаемое медленное его восстановление", аэропорт Орли может оставаться закрытым еще несколько месяцев. Отмечается, что аэропорт Руасси - имени Шарля де Голля сможет справиться с нагрузкой летом даже при работе только двух или трех терминалов.