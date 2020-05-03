Число зараженных коронавирусом в Молдавии превысило 4,1 тысячи человек

КИШИНЕВ, 3 мая - РИА Новости. Общее число заболевших коронавирусом в Молдавии выросло до 4121, за сутки были подтверждены 69 новых случаев, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Ранее власти Молдавии сообщали о 4052 зарегистрированных случаях коронавируса, общее число скончавшихся достигло 124.
"Сегодня, 3 мая, было зарегистрировано 69 новых случаев коронавируса, общее число зараженных коронавирусом в Молдавии достигло 4121", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.
Также минздрав сообщает об одном новом случае смерти, вылечились от коронавируса 1382 человека.
Парламент 17 марта ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней, в это время полномочия принимать решения в стране получает Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,2 миллиона случаев заражения, почти 230 тысяч человек скончались.
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