В Подмосковье произошел лесной пожар

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Лесной пожар возник на площади менее 1 гектара в Ногинском лесничестве в Московской области, предполагаемый виновник поджога задержан, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"В 15.50 в квадрате №9 Ногинского лесничества при наземном патрулировании обнаружен низовой пожар на общей площади 0,2 гектара", - сказал собеседник агентства.
По его словам, угроза ближайшим населенным пунктам и объектам экономики отсутствует. Как уточнил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МЧС Федор Польшин, группой патрулирования в районе пожара задержан 15-летний подросток.
В настоящее время он доставлен в Балашихинский отдел полиции для установления личности и дальнейшего разбирательства. По предварительным данным, подросток поджог сухую траву спичками.