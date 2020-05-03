ВСУ обстреляли из минометов район участка отвода сил, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из минометов район участка отвода сил у Петровского в Донбассе, заявили журналистам в воскресенье в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: Богдановка (под контролем Киева – ред.) – Петровское (под контролем ДНР – ред.): выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров, пять мин калибром 82 миллиметра, произведено 10 выстрелов из БМП-1, также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
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В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого, и настаивали на устранении нарушений, зафиксированных миссией ОБСЕ. Двадцать девятого октября 2019 года украинские силовики и Народная милиция ЛНР приступили к отводу сил в Золотом. Двадцать шестого ноября ЛНР завершила все мероприятия в рамках разведения сил и средств на участке у Золотого. В районе Петровского Донецк и Киев начала разведение сил осенью прошлого года.