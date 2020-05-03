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2020-05-03T18:07
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Вывесившего на доме советский флаг жителя Одесской области будут судить
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РИА Новости

Вывесившего на доме советский флаг жителя Одесской области будут судить

17:20 03.05.2020 (обновлено: 18:07 03.05.2020)
15118
© Фото : Роздільнянський відділ поліції в Одеській області В Одесской области мужчина вывесил у себя над домом советский флаг
В Одесской области мужчина вывесил у себя над домом советский флаг
© Фото : Роздільнянський відділ поліції в Одеській області
В Одесской области мужчина вывесил у себя над домом советский флаг
КИЕВ, 3 мая — РИА Новости. Украинские правоохранители завели уголовное дело на мужчину, который вывесил у себя на доме советский флаг, об этом сообщила пресс-служба управления полиции в Одесской области.
"Первого мая 52-летний житель одного из сел района на крыше собственного дома вывесил красный флаг с запрещенной украинским законодательством коммунистической символикой. Мужчина объяснил, что таким образом пытался отметить Международный день труда. Флаг полицейские у правонарушителя изъяли, а сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований", — сообщается на сайте полиции.
Сейчас правоохранители проводят расследование по факту изготовления и пропаганды коммунистической символики. Нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.
С мая 2015 года на Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона о декоммунизации, поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, поскольку в нем не были четко прописаны границы его применения.
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Популярные комментарии
За свастику и иные нацистские атрибуты когда судить начнут? За создание школ украюргенд когда осудят?
3 мая, 17:30
Андрей Романов
7900002
А вы попробуйте, у на с флагом Советского Союза выйдите на улицу.
3 мая, 18:30
MLMatteo Lind
7103356
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