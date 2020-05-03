Онищенко рассказал о пределах возможностей медицинских масок

По его словам, одноразовые маски из нетканых материалов могут использоваться не более двух часов. При расчете времени эффективности маски нужно учитывать ее разновидность.

При этом он отметил, что для защиты можно в том числе использовать марлевые маски, которые следует каждые два часа проглаживать утюгом, что значительно снизит расход материала.