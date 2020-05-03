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Распространение нового коронавируса
2020-05-03T19:35
https://ria.ru/20200503/1570929027.html
Онищенко рассказал о пределах возможностей медицинских масок
https://cdn23.img.ria.ru/images/155269/91/1552699167_0:0:2370:1334_1036x0_80_0_0_3939b02bc33d855d601505e6f10cb5b8.jpg
РИА Новости

Онищенко рассказал о пределах возможностей медицинских масок

17:11 03.05.2020 (обновлено: 19:35 03.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловГеннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко напомнил о правилах ношения медицинских масок.
По его словам, одноразовые маски из нетканых материалов могут использоваться не более двух часов. При расчете времени эффективности маски нужно учитывать ее разновидность.
"Есть маски с фильтрами, есть тканевые маски и так далее. У каждой маски — свой предел возможностей", — сказал депутат в комментарии телеканалу "360".
При этом он отметил, что для защиты можно в том числе использовать марлевые маски, которые следует каждые два часа проглаживать утюгом, что значительно снизит расход материала.
Пандемия новой коронавирусной инфекции охватила почти все страны мира. По данным ВОЗ, заразилось уже более 3,3 миллиона человек, 238 тысяч из них скончались.
На первом месте по количеству жертв и заболевших остаются Соединенные Штаты, там действует режим крупного бедствия. В список наиболее подверженных коронавирусу государств также входят Испания, Италия, Франция, Германия и Великобритания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Госдума РФВОЗГеннадий Онищенко
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