Онищенко рассказал о пределах возможностей медицинских масок

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко напомнил о правилах ношения медицинских масок.
По его словам, одноразовые маски из нетканых материалов могут использоваться не более двух часов. При расчете времени эффективности маски нужно учитывать ее разновидность.
"Есть маски с фильтрами, есть тканевые маски и так далее. У каждой маски — свой предел возможностей", — сказал депутат в комментарии телеканалу "360".
При этом он отметил, что для защиты можно в том числе использовать марлевые маски, которые следует каждые два часа проглаживать утюгом, что значительно снизит расход материала.
Пандемия новой коронавирусной инфекции охватила почти все страны мира. По данным ВОЗ, заразилось уже более 3,3 миллиона человек, 238 тысяч из них скончались.
На первом месте по количеству жертв и заболевших остаются Соединенные Штаты, там действует режим крупного бедствия. В список наиболее подверженных коронавирусу государств также входят Испания, Италия, Франция, Германия и Великобритания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.