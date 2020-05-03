Неизвестный сообщил о минировании здания облправительства в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 3 мая - РИА Новости. Сотрудники силовых ведомств проверили здание правительства Калининградской области после анонимного звонка о "минировании", никаких опасных предметов обнаружено не было, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального кабмина Дмитрий Лысков.
"Закончилась проверка в связи с утренними звонками с угрозами в отношении здания правительства. Представители профильных силовых ведомств покинули здание правительства, никаких опасных предметов в здании правительства найдено не было", - сказал Лысков.
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Он уточнил, что звонок об угрозе взрыва в здании на улице Дмитрия Донского в Калининграде поступил в воскресенье утром, на место были вызваны сотрудники экстренных служб, в том числе полиции, МЧС, а также медики скорой помощи.
Волна "минирований" в разных городах России в последнее время затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Все угрозы оказались ложными.
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