Парламент Ирана прекратит работу 26 мая

ТЕГЕРАН, 3 мая – РИА Новости. Действующий в данный момент в Иране парламент десятого созыва официально прекратит свою работу 26 мая, сообщил представитель президиума законодательного органа Асадулла Аббаси.
"Конечной датой (работы) парламента десятого созыва является 26 мая", - приводит его слова пресс-служба парламента.
При этом Аббаси отметил, что открытые сессии парламент будет проводить до 20 мая, после чего подобных заседаний не будет в связи с праздником разговения у мусульман, означающим завершение поста в священный месяц Рамадан.
Ранее в Иране прошли выборы в однопалатный парламент одиннадцатого созыва.
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Голосование на парламентских выборах прошло 21 февраля, за 290 депутатских кресел боролись более 7 тысяч человек. Абсолютное большинство ожидаемо получили консерваторы, по оценкам экспертов - более 200 мест.
Точное распределение мест станет позже, поскольку в ряде округов планировалось провести второй тур выборов. Однако он был перенесен из-за коронавируса - с апреля на более позднюю дату в сентябре.
За два дня до выборов 21 февраля власти Ирана сообщили о первых случаях COVID-19, которым переболели как депутаты действующего парламента, так и будущего.
Среди наиболее знаковых фигур законодательной власти коронавирусом заразился, но уже выздоровел председатель парламента Али Лариджани, который не войдет в состав парламента следующего созыва, поскольку решил не баллотироваться на выборах.