В Москве и Подмосковье началась первая весенняя гроза

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Первая весенняя гроза началась в Москве и Подмосковье, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец говорил РИА Новости, что в воскресенье в столичном регионе прогнозируются первые весенние грозы, сезон которых обычно открывается с 15 апреля.
Дождь с грозой уже идет в некоторых районах столицы. В частности, в центре Москвы небо за полчаса полностью затянуло тучами, раздались раскаты грома, начался ливень с градом.
На юге Подмосковья грозовые тучи только начинают закрывать небо.