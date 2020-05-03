В Армении состояние 35 пациентов с коронавирусом крайне тяжелое

Медицинский работник у постели пациента в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией

ЕРЕВАН, 3 мая – РИА Новости. Состояние 35 пациентов с коронавирусной инфекцией в Состояние 35 пациентов с коронавирусной инфекцией в Армении крайне тяжелое, девять из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщил в воскресенье министр здравоохранения страны Арсен Торосян.

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 14 мая. В стране, по данным на воскресенье, выявлены 2386 случаев заражения, 1035 излечились, 35 пациентов скончались.

"По состоянию на сегодняшний день 65 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, 35 - в крайне тяжелом, девять из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких", - сказал министр в прямом эфире в Facebook.

По его словам, пока это не слишком большая нагрузка на систему здравоохранения. "Мы смогли мобилизовать дополнительные ресурсы и можем "вести" 3-4 тысячи активных случаев, 1,5 тысячи из которых - в больницах", - сказал министр.

По его словам, сейчас в больницах находятся 850 носителей коронавируса, бессимптомные пациенты изолированы в гостиницах.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3,2 миллиона случаев заражения, почти 230 тысяч человек скончались.

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