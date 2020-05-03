В Сербии число жертв коронавируса достигло 193 человек

БЕЛГРАД, 3 мая - РИА Новости. В Сербии от коронавируса за сутки скончались четверо граждан, общее число жертв достигло 193, выявлено более 9,4 тысячи зараженных, сообщило министерство здравоохранения страны.

По данным сербского минздрава, с начала пандемии к субботе в стране были выявлены 9 362 зараженных, скончались 189 больных.

"С начала пандемии до воскресенья выявлено – 9 464 больных. За прошедшие сутки скончались еще четыре человека, всего с начала пандемии умерли 193 человека", - сообщил минздрав.

Сербское правительство с минувшего понедельника смягчило меры по борьбе с распространением коронавируса. В стране открыты парикмахерские и тренажерные залы. Гражданам старше 65 лет разрешили с 27 апреля ежедневно выходить на улицы на полчаса с 18.00 до 1.00. (с 19.00 до 2.00 мск) Магазины для пожилых граждан открываются по четвергам с 4.00 до 7.00 (с 5.00 до 8.00 мск).

Майские праздники планировалось провести в условиях комендантского часа. Запрет на передвижение граждан должен был вступить в силу в 18.00 (19.00 мск) четверга и продлиться до 5.00 (6.00 мск) понедельника, 4 мая. Однако в четверг правительство страны смягчило меры. Запрет на выход из дома действовал с 18.00 (19.00 мск) четверга до 5.00 (6.00 мск) субботы, затем комендантский час продолжил действовать ежедневно с вечера до утра.

Члены национального кризисного штаба по борьбе с COVID-19 сообщили во вторник, что Сербия с 18 мая открывает авиасообщение. С 4 мая восстанавливается железнодорожное и автобусное междугороднее сообщение, открываются кафе и рестораны, с соблюдением расстояния между посетителями, с 8 мая - торговые центры при ограничении числа посетителей.