Врач оценил исследование британских ученых о смертности от COVID-19

МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев прокомментировал исследование британских ученых о связи уровня витамина D в организме и риском смерти от коронавируса.
По его словам, на течение болезни влияет не отдельное вещество, а весь витаминный комплекс.
"Я полагаю, что такой же результат был бы в случае нехватки витаминов B, C и вообще всего известного витаминного алфавита", - сказал врач в комментарии Ura.ru.
Эпидемиолог подчеркнул, что для профилактики любой вирусной инфекции в первую очередь необходимо соблюдать правильный режим питания и вести здоровый образ жизни.
Ранее ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии связали высокую смертность от коронавируса в некоторых европейских государствах с низким уровнем витамина D в организме. Исследователи утверждают, что эти показатели взаимосвязаны, а в странах, где у граждан наблюдается дефицит вещества, смертей было больше.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,3 миллиона случаев заражения, почти 238 тысяч человек скончались.
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