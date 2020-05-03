Врач оценил исследование британских ученых о смертности от COVID-19

По его словам, на течение болезни влияет не отдельное вещество, а весь витаминный комплекс.

Ранее ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии связали высокую смертность от коронавируса в некоторых европейских государствах с низким уровнем витамина D в организме. Исследователи утверждают, что эти показатели взаимосвязаны, а в странах, где у граждан наблюдается дефицит вещества, смертей было больше.