В Новороссийске произошел конфликт между местным жителем и полицейским

В одном из городских Telegram-каналов появилось видео, на котором видно, как полицейский на набережной Адмирала Серебрякова пытается остановить мужчину, но тот уклоняется и громко сообщает, что вышел в магазин за хлебом и паспорта с собой не имеет. Разговор переходит на повышенные тон с использованием нецензурной лексики, полицейскому так и не удаётся задержать мужчину.