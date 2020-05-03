В Новороссийске произошел конфликт между местным жителем и полицейским

КРАСНОДАР, 3 мая - РИА Новости. Житель Новороссийска пошел за хлебом без паспорта и столкнулся с полицейским, встреча закончилась конфликтом, обстоятельства которого стали предметом проверки, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Краснодарскому краю.
В одном из городских Telegram-каналов появилось видео, на котором видно, как полицейский на набережной Адмирала Серебрякова пытается остановить мужчину, но тот уклоняется и громко сообщает, что вышел в магазин за хлебом и паспорта с собой не имеет. Разговор переходит на повышенные тон с использованием нецензурной лексики, полицейскому так и не удаётся задержать мужчину.
"Это первого числа было. Материал зарегистрирован, но пока что дело не возбуждали", - сообщили агентству в пресс-службе регионального главка МВД, отвечая на вопрос о видеоролике.
Ранее также сообщалось, как другого жителя Новороссийска, который в нарушение режима самоизоляции вышел на пробежку на набережную и не повиновался полицейскому, стражи порядка увели оттуда закованным в наручники.
Власти Кубани с 31 марта ввели карантин. С 12 апреля режим карантина в регионе изменен на режим самоизоляции, который продлится до 12 мая. Согласно действующим правилам, жителям края разрешено передвигаться по населенным пунктам в рамках "беспропускного окна" с 10.00 мск до 16.00 мск на личном автотранспорте для решения неотложных вопросов. Разрешено также выходить за покупками в магазин и для получения неотложной помощи. В городах края работают карантинные посты, дежурят отряды самоконтроля, состоящие из сотрудников МВД, Росгвардии, казаков и общественников.
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