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Распространение нового коронавируса
2020-05-03T16:30
https://ria.ru/20200503/1570927661.html
В Новороссийске произошел конфликт между местным жителем и полицейским
https://cdn24.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:159:1611:1065_1036x0_80_0_0_5b7a62c21a388ab190266888cccc1d84.jpg
РИА Новости

В Новороссийске произошел конфликт между местным жителем и полицейским

16:30 03.05.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
КРАСНОДАР, 3 мая - РИА Новости. Житель Новороссийска пошел за хлебом без паспорта и столкнулся с полицейским, встреча закончилась конфликтом, обстоятельства которого стали предметом проверки, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Краснодарскому краю.
В одном из городских Telegram-каналов появилось видео, на котором видно, как полицейский на набережной Адмирала Серебрякова пытается остановить мужчину, но тот уклоняется и громко сообщает, что вышел в магазин за хлебом и паспорта с собой не имеет. Разговор переходит на повышенные тон с использованием нецензурной лексики, полицейскому так и не удаётся задержать мужчину.
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"Это первого числа было. Материал зарегистрирован, но пока что дело не возбуждали", - сообщили агентству в пресс-службе регионального главка МВД, отвечая на вопрос о видеоролике.
Ранее также сообщалось, как другого жителя Новороссийска, который в нарушение режима самоизоляции вышел на пробежку на набережную и не повиновался полицейскому, стражи порядка увели оттуда закованным в наручники.
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Власти Кубани с 31 марта ввели карантин. С 12 апреля режим карантина в регионе изменен на режим самоизоляции, который продлится до 12 мая. Согласно действующим правилам, жителям края разрешено передвигаться по населенным пунктам в рамках "беспропускного окна" с 10.00 мск до 16.00 мск на личном автотранспорте для решения неотложных вопросов. Разрешено также выходить за покупками в магазин и для получения неотложной помощи. В городах края работают карантинные посты, дежурят отряды самоконтроля, состоящие из сотрудников МВД, Росгвардии, казаков и общественников.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)НовороссийскКраснодарский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Какое превышение. Откуда взяли. Полиция законно проверяла соблюдение режима. Товарищ не выполнил требования сотрудников. Он и виноват.
3 мая, 17:26
Валерий Камаев
8000011
А разве не должна пройти служебная проверка по факту превышения полномочий сотрудником или у тех у кого из сотрудников был мозг уже уволили?
3 мая, 17:15
АЕАлексей Евменов
1000002
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