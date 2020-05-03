Число жертв коронавируса в Нидерландах превысило пять тысяч человек

По данным медиков, за последние сутки общее число летальных исходов возросло на 69, за все время в стране скончались 5056 человек. Общее число выявленных случаев коронавируса за сутки увеличилось на 335 и сейчас составляет 40 571. В больницы на лечение поступили почти 11 тысяч человек.