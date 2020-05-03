Число жертв коронавируса в Нидерландах превысило пять тысяч человек

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Число умерших пациентов с новым типом коронавируса в Нидерландах превысило 5 тысяч, сообщает Национальный институт здравоохранения (RIVM).
По данным медиков, за последние сутки общее число летальных исходов возросло на 69, за все время в стране скончались 5056 человек. Общее число выявленных случаев коронавируса за сутки увеличилось на 335 и сейчас составляет 40 571. В больницы на лечение поступили почти 11 тысяч человек.
В субботу сообщалось о приросте числа случаев заражения на 445 и увеличении числа умерших за сутки на 94 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,2 миллиона случаев заражения, почти 230 тысяч человек скончались.
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